«Очень круто»: как оригинально вручить новогодние подарки детям

Как разнообразить традиционный метод дарения презентов?

Родители вместо привычного оставления подарков под елкой могут придумать для детей квест по их поиску. Об этом изданию NEWS.ru рассказала клинический психолог Маргарита Алексеева.

Отмечается, что можно придумать две-три «станции», которые виновники торжества должны преодолеть в поисках сюрприза. Например, подойдут записки, указатели в виде стрелок, дорожки из мишуры или гирлянды.

«Очень круто, если задания будут с загадками и все загадки будут намекать или о месте подарка, или о новой подсказке. Можно нарисовать карту квартиры, по которой надо пройти, чтобы найти подарок», — сообщила специалист.

Вместе с тем она предложила, что на каждом этапе квеста можно оставлять мини-сюрпризы. Они могут быть никак не связаны с подарком, или, напротив, стать тематическими приложениями к основному презенту.

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