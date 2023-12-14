«Очень круто»: как оригинально вручить новогодние подарки детям

|
Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 24 0

Психолог Алексеева: поиск новогодних подарков можно превратить в квест

«Очень круто»: как оригинально вручить новогодние подарки детям

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Как разнообразить традиционный метод дарения презентов?

Родители вместо привычного оставления подарков под елкой могут придумать для детей квест по их поиску. Об этом изданию NEWS.ru рассказала клинический психолог Маргарита Алексеева.

Отмечается, что можно придумать две-три «станции», которые виновники торжества должны преодолеть в поисках сюрприза. Например, подойдут записки, указатели в виде стрелок, дорожки из мишуры или гирлянды.

«Очень круто, если задания будут с загадками и все загадки будут намекать или о месте подарка, или о новой подсказке. Можно нарисовать карту квартиры, по которой надо пройти, чтобы найти подарок», — сообщила специалист.

Вместе с тем она предложила, что на каждом этапе квеста можно оставлять мини-сюрпризы. Они могут быть никак не связаны с подарком, или, напротив, стать тематическими приложениями к основному презенту.

Ранее 5-tv.ru писал, как рассказать детям правду о Деде Морозе.

-11° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
89.89
-0.33 96.95
-0.45
Жажда кардинальных перемен: любовный гороскоп для Скорпионов на 2024 год

Последние новости

16:09
«Приводить в чувство»: какая судьба ждет микрофинансовые организации в России
16:07
Путин пообщался с аватаром о своих двойниках и опасности ИИ
16:05
Защитит от рака и инфаркта: ученые выявили рецепт долголетия
15:52
«Как женщина на корабле»: Александр Цыпкин не посещает съемки «Беспринципных»
15:51
Путин рассказал, как защитить бизнес в приграничных регионах России
15:47
Путин напомнил российским блогерам о колоссальной ответственности перед народом

Сейчас читают

Зима и трейдеры осушают украинские хранилища
Актриса Дина Губайдуллина о дебюте в кино, автобиографическом моноспектакле, разнице Казани и Москвы
Сами мы не местные: в регионы РФ вернулся старый авторазвод на деньги
Пугающие предсказания Нострадамуса на високосный 2024 год: что ждет Россию и мир

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам