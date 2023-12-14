Финляндия может снова закрыть границу с Россией

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 59 0

Helsingin Sanomat: Финляндия планирует снова закрыть все КПП на границе с РФ

Финляндия может снова закрыть границу с Россией

Фото: Демьянчук Александр / ТАСС

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Ожидается, что о данном решении могут объявить уже вечером 14 декабря.

Власти Финляндии могут снова принять решение о закрытии всех пунктов пропуска на границе с Россией. Об этом пишет крупнейшая газета страны Helsingin Sanomat.

По данным СМИ, Финляндия может опять закрыть границу с Россией, о чем объявят вечером в четверг, 14 декабря.

«Вопрос все еще требует заключения канцлера юстиции, но политическая воля состоит в том, чтобы закрыть границу», — говорится в сообщении газеты.

Напомним, все КПП между Финляндией и Россией были закрыты с 30 ноября по 13 декабря. И уже с 14-го числа были открыты два пункта, самые крупные — «Ваалимаа» и «Ниирала».

Ранее 5-tv.ru писал, кому Финляндия открыла въезд из России.

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