Шлагбаум поднят: кому Финляндия открыла въезд из России

Ворота распахнули два перехода, которые находятся рядом с Карелией и на границе с Ленинградской областью.

На российско-финской границе спустя месяц вновь заработали пункты пропуска. Ворота распахнули два перехода, которые находятся рядом с Карелией и на границе с Ленинградской областью.

Правда, на свою сторону финские пограничники пропускают не всех. Перед кем снова подняли шлагбаум — в репортаже корреспондента «Известий» Наталии Оскерко.

Ранее 5-tv.ru писал, что финские власти сначала закрыли четыре из восьми КПП, ближайшие к Санкт-Петербургу, на границе с Россией. Премьер-министр страны Петтери Орпо отметил, что пришлось действовать решительно, чтобы стабилизировать ситуацию на восточном фронте.

Позже Финляндия начала приостанавливать работу пятого пункта из-за «перегруза», а после объявила, что «ищущие убежище» больше не смогут пересечь границу. Проезд был разрешен только для грузового транспорта.