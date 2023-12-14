Модель без руки из России попала на страницы европейского глянца

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Рита Миронова
Рита Миронова 108 0

Модель без руки из России Левенец снялась для L’Officiel Austria

Модель без руки из России попала на страницы европейского глянца

Фото: Instagram* / ledenec_ni

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Она снялась в бионическом протезе, инкрустированном шестью тысячами бриллиантов.

«Кибермодель» и блогер из России Вероника Левенец снялась для модного австрийского журнала L’Officiel Austria. Об этом сообщает портал Influencer Daily.

Снимки россиянки появятся в номере, приуроченному ко Всемирному дню людей с инвалидностью. Компания, сделавшая для Левенец механический протез, поделилась подробностями съемки.

Известно, что модель снялась для журнала в бионическом протезе, инкрустированном шестью тысячами бриллиантов Swarovski. Новый номер появится в продаже этой зимой.

Помимо снимков, на страницах также будет интервью с Левенец. Девушка родилась без руки — у нее была аплазия кисти и части предплечья.

В 16 лет она переехала с мамой в Москву и получила образование в МГУ, после чего работала на телевидении. В итоге Левенец стала моделью «нового поколения» — необычную и красивую россиянку стали замечать косметические компании и модельеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как после ампутации Роман Костомаров вернулся к обычной жизни.

* — принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

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