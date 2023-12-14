Посол РФ был вызван в МИД Румынии из-за падения беспилотника

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 129 0

Как отреагировали на инцидент в НАТО?

Посол РФ был вызван в МИД Румынии из-за падения беспилотника

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Российский посол в Румынии Валерий Кузьмин был вызван в здание МИД страны после падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) недалеко от населенного пункта Гринду. Об этом сообщает румынское министерство.

В публикации указано, что Бухарест решительно протестует в связи с произошедшим. По данным внешнеполитического ведомства, на территории республики потерпел крушение беспилотник, предназначенный для атаки на один из портов Украины.

В Минобороны Румынии ранее заявили, что в ночь с 13 на 14 декабря радарам удалось зафиксировать нарушение воздушного пространства страны. Румынские истребители F-16 были подняты в воздух с авиабазы Фетешть, а также немецкие Eurofighter — с базы Михаил Когэлничану. К утру в четырех километрах от поселка Гринду была обнаружена воронка, которая образовалась в результате падения БПЛА.

Официальный представитель НАТО Дилан Уайт в своем аккаунте в социальной сети X прокомментировал ситуацию. Он написал, что в альянсе нет подтверждений о том, что российская сторона совершила умышленную атаку на страну.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ начали устанавливать «зубы дракона» на северной границе.

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