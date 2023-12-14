ВСУ начали устанавливать «зубы дракона» на северной границе
ВСУ начали устанавливать оборонительные сооружения на северной границе
Фото: Reuters / KUBA STEZYCKI
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Президент Украины перешел к обороне после неудачного контрнаступления. Получится ли у киевского режима построить оборону в ближайшее время?
Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) приступили к оборудованию рубежей обороны на северной границе. Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.
Так, боевики на наиболее опасных направлениях полным ходом устанавливают «зубы дракона».
«Сейчас в Черниговской области… на наиболее опасных направлениях полным ходом оборудуются рубежи и позиции первой и второй полосы обороны. В частности, там устанавливают так называемые «зубы дракона», — заявил Наев.
Прежде президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что главным для Украины сегодня — оборона. Поэтому киевский режим приступил к сооружению линий обороны на авдеевском, марьинском, купянско-лиманском направлениях, а также в регионах, граничащих с Россией и Белоруссией.
Информацию о том, получится ли у Украины в ближайшее время построить оборонительные сооружения, оценил командир добровольческого движения, участник СВО, Сергей Фомченков. По его словам, у киевского режима действительно есть опыт строительства оборонительных и фортификационных сооружений, также есть и ресурсы, и человеческая сила. Но нет самого главного — времени.
Фомченков также напомнил об усталости от киевского режима как в армии, так и среди гражданского населения, что тоже, несомненно, помешает планам Зеленского. Поэтому у ВСУ не получится создать ничего, что показало бы эффективность.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что линия фронта спецоперации на Украине сегодня составляет почти две тысячи километров.
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