Совпадение? Евросоюз принял 12-й пакет санкций против России без Австрии

Европейские дипломаты решили обойтись без не менее важного члена своего союза?

Страны-участницы Европейского союза согласовали очередной 12-й пакет антироссийских санкций. Однако принятие решения состоялось без канцлера Австрии Карла Нехаммера. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

«Нехаммер… не присутствовал в зале, когда лидеры согласовали санкции», — говорится в публикации.

При этом дипломаты называют такую ситуацию обычным «совпадением». Уточняется, что Нехаммер вышел из зала с целью поговорить с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен о вступлении Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону свободного передвижения.

Накануне Австрия заблокировала 12-й пакет антироссийских санкций Евросоюза. Связано это с тем, что Украина недавно включила в свой черный список компании, которые якобы поддерживают Россию, австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Шольц отправил Орбана за кофе при обсуждении вступления Украины в Евросоюз.