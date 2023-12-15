Совпадение? Евросоюз принял 12-й пакет санкций против России без Австрии

|
Евгения Романова
Евгения Романова 42 0

Politico: ЕС согласовал 12-й пакет санкций, пока в зале не было канцлера Австрии

Совпадение? Евросоюз принял 12-й пакет санкций против России без Австрии

Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Европейские дипломаты решили обойтись без не менее важного члена своего союза?

Страны-участницы Европейского союза согласовали очередной 12-й пакет антироссийских санкций. Однако принятие решения состоялось без канцлера Австрии Карла Нехаммера. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

«Нехаммер… не присутствовал в зале, когда лидеры согласовали санкции», — говорится в публикации.

При этом дипломаты называют такую ситуацию обычным «совпадением». Уточняется, что Нехаммер вышел из зала с целью поговорить с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен о вступлении Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону свободного передвижения.

Накануне Австрия заблокировала 12-й пакет антироссийских санкций Евросоюза. Связано это с тем, что Украина недавно включила в свой черный список компании, которые якобы поддерживают Россию, австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Шольц отправил Орбана за кофе при обсуждении вступления Украины в Евросоюз.

-8° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
89.67
-0.22 97.74
0.79
Будь повнимательнее: китайский гороскоп на неделю с 18 по 24 декабря

Последние новости

12:11
«Я не рожден для этого»: Игорь Саруханов развелся с седьмой женой
12:01
Скрабы, маски или крема: как правильно ухаживать за кожей зимой
11:51
Смерть в прямом эфире: молодой бразильский певец умер прямо на сцене
11:45
Не оторвать глаз: елку начали украшать на Дворцовой площади в Петербурге
11:42
МИД Японии объявил о готовности заморозить активы более 40 организаций из РФ
11:30
Выдержит ураган: защитный купол установили на новом реакторе Курской АЭС

Сейчас читают

Цены на яйца, двойник и льготы ветеранам: главные заявления Владимира Путина на прямой линии
Актриса Дина Губайдуллина о дебюте в кино, автобиографическом моноспектакле, разнице Казани и Москвы
Сами мы не местные: в регионы РФ вернулся старый авторазвод на деньги
Пугающие предсказания Нострадамуса на високосный 2024 год: что ждет Россию и мир

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам