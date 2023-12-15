«Возьмите кофе»: Шольц попросил Орбана выйти при обсуждении вступления Украины в ЕС

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 62 0

Politico: Шольц отправил Орбана за кофе при обсуждении вступления Украины в ЕС

«Возьмите кофе»: Шольц попросил Орбана выйти при обсуждении вступления Украины в ЕС

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Bernd Elmenthaler

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Западные страны обсуждали интеграцию Незалежной в Евросоюз. Но что пошло не так?

Канцлер Германии Олаф Шольц попросил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана покинуть заседание, на котором обсуждалось вступление Украины в Евросоюз. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на чиновников.

Западные страны собрались обсудить начало переговоров по вступлению Украины и Молдавии в Евросоюз. При этом сообщалось, что Орбан покинул встречу. По информации газеты, именно Шольц попросил его выйти, раз тот выступает против интеграции киевского режима в союз.

«Примерно через три часа после зашедших в тупик дискуссий между лидерами ЕС о вступлении Украины в блок канцлер Германии предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану: «возможно, вы возьмете кофе и выпьете его за пределами комнаты“», — пишет газета.

Отмечается, что, по мнению Шольца, Орбану стоило покинуть встречу, поскольку это дало бы возможность остальным членам Евросоюза проголосовать «за» вступление Украины. А премьер Венгрии тогда смог бы заявить, что не голосовал никак.

При этом, по информации СМИ, поведение Шольца вызвало недоумение в Брюсселе, поскольку для принятия «единогласного» решения пришлось прогнать одного из членов Евросоюза.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Венгрия вновь наложила вето на выделение дополнительной финансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро.

-10° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
89.67
-0.22 97.74
0.79
Будь повнимательнее: китайский гороскоп на неделю с 18 по 24 декабря

Последние новости

10:33
«Венгрия против»: как Будапешт намерен помешать вступлению Киева в Евросоюз
10:26
Порядка 70 тысяч жителей приморского Артема остались без водоснабжения
10:12
«Аэрофлот» возобновляет регулярные полеты во вьетнамский Хошимин
10:11
Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Вадима
10:07
Потемкинская больница: что на самом деле происходит в стационаре Рефтинского
10:06
«Уйдут на перерыв»: США готовят Путину «величайший рождественский подарок»

Сейчас читают

Цены на яйца, двойник и льготы ветеранам: главные заявления Владимира Путина на прямой линии
Актриса Дина Губайдуллина о дебюте в кино, автобиографическом моноспектакле, разнице Казани и Москвы
Сами мы не местные: в регионы РФ вернулся старый авторазвод на деньги
Пугающие предсказания Нострадамуса на високосный 2024 год: что ждет Россию и мир

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам