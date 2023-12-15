«Возьмите кофе»: Шольц попросил Орбана выйти при обсуждении вступления Украины в ЕС

Западные страны обсуждали интеграцию Незалежной в Евросоюз. Но что пошло не так?

Канцлер Германии Олаф Шольц попросил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана покинуть заседание, на котором обсуждалось вступление Украины в Евросоюз. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на чиновников.

Западные страны собрались обсудить начало переговоров по вступлению Украины и Молдавии в Евросоюз. При этом сообщалось, что Орбан покинул встречу. По информации газеты, именно Шольц попросил его выйти, раз тот выступает против интеграции киевского режима в союз.

«Примерно через три часа после зашедших в тупик дискуссий между лидерами ЕС о вступлении Украины в блок канцлер Германии предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану: «возможно, вы возьмете кофе и выпьете его за пределами комнаты“», — пишет газета.

Отмечается, что, по мнению Шольца, Орбану стоило покинуть встречу, поскольку это дало бы возможность остальным членам Евросоюза проголосовать «за» вступление Украины. А премьер Венгрии тогда смог бы заявить, что не голосовал никак.

При этом, по информации СМИ, поведение Шольца вызвало недоумение в Брюсселе, поскольку для принятия «единогласного» решения пришлось прогнать одного из членов Евросоюза.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Венгрия вновь наложила вето на выделение дополнительной финансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро.