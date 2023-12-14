Австрия заблокировала 12-й пакет санкций Евросоюза против РФ

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 26 0

Украина умудрилась перейти дорогу даже австрийцам. Как же именно?

Австрия заблокировала 12-й пакет санкций Евросоюза против РФ

Фото: www.globallookpress.com / Lex Flores/Keystone Press Agency

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Австрия заблокировала 12-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, так как недавно Украина включила в свой черный список компаний, которые якобы поддерживают РФ, австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International. Этой информацией поделилось агентство Reuters, ссылаясь на ряд своих источников в ЕС.

В журналистской заметке подчеркивается, что это заключение подтверждает отказ Австрии выводить часть своего бизнеса из России, чего настойчиво пытается добиться Украина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Госдума приняла закон о приостановке налоговых соглашений с 38 странами.

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