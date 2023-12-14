Австрия заблокировала 12-й пакет санкций Евросоюза против РФ

Австрия заблокировала 12-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, так как недавно Украина включила в свой черный список компаний, которые якобы поддерживают РФ, австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International. Этой информацией поделилось агентство Reuters, ссылаясь на ряд своих источников в ЕС.

В журналистской заметке подчеркивается, что это заключение подтверждает отказ Австрии выводить часть своего бизнеса из России, чего настойчиво пытается добиться Украина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Госдума приняла закон о приостановке налоговых соглашений с 38 странами.