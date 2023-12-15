«Я не рожден для этого»: Игорь Саруханов развелся с седьмой женой
Игорь Саруханов развелся с седьмой женой Лесей Садовской
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
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Артист не прожил в браке с супругой и года. Что стало причиной развода?
Певец, композитор и поэт Игорь Саруханов развелся с седьмой женой. В эфире одного из федеральных каналов он объяснил, почему их пути с Лесей Садовской разошлись.
«Все длилось недолго. Может, я не рожден для этого?» — рассуждал артист.
Саруханов признался, что такой ритм жизни, как у него, будет приемлем не для каждой женщины. Постоянные гастроли, работа, поклонницы, которые мечтают с ним познакомиться. Певец думает, что именно это стало камнем преткновения в седьмом браке.
В конце декабря 2022 года Саруханов женился на дизайнере Садовской - она на 30 лет моложе артиста. Влюбленные сыграли скромную свадьбу: тайно расписались в ЗАГСе и отметили событие в узком семейном кругу.
Невеста сама сшила подвенечные наряды себе и мужу. У Саруханова есть двое дочерей от предыдущего брака.
Певец мечтает увидеть, как они выйдут замуж и хочет, чтобы у них появились брат и сестра. Поэтому он и дальше планирует придерживаться здорового образа жизни.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что раскрыты подробности развода Марата Башарова и избитой им Екатерины Архаровой.
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