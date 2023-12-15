Одной уже мало? Леонардо Ди Каприо уличили в неверности

Кажется, знаменитому актеру недостаточно внимания одной красавицы.

Любовные отношения голливудского актера Леонардо Ди Каприо вызывают все больше вопросов у поклонников. Как сообщает портал 7Дней.ru, в зарубежной прессе, как лесной пожар, распространяется информация о том, что звезда не успел разорвать с одной девушкой, как уже запрыгнул в отношения к другой.

Британские таблоиды пишут, что причиной недавно закончившегося романа с моделью Джиджи Хадид оказался возраст. Дескать, девушка оказалась «старовата» для голливудской звезды, что еще раз подтвердило «правило 25». И отношения Леонардо Ди Каприо с девушкой старше этого возраста, кстати — первые, не завершились «долго и счастливо».

Но актер недолго был одинок: папарацци заметили Ди Каприо с новой пассией — моделью Лотти Мосс. Их сфотографировали, когда парочка веселилась в модном среди знаменитостей лондонском ночном клубе Chiltern Farehouse. И стоило бы порадоваться за звезду, но у новых отношений звезды фильма «Начало» есть очень крупные подводные камни.

Первое — это то, что новую пассию Леонардо Ди Каприо повел в клуб, возможно, не завершив прошлые отношения. Ведь еще совсем недавно, буквально неделю назад, артиста заметили на свидании с топ-моделью Викторией Черетти, с которой он встречался последние полгода.

Второй пикантный момент заключается в том, что в прошлом Леонардо уже встречался со старшей сестрой своей спутницы — актрисой Кейт Мосс. Теперь же Ди Каприо веселится с практически представительницей следующего поколения. Интересно, как к этому отнесутся в семье избранниц Ди Каприо.

Ранее Роза Сябитова в беседе с 5-tv.ru рассказала, почему выбор молодых девушек Леонардо Ди Каприо — это абсолютно нормально.