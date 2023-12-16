А где ремонт? Трусова приобрела собственную квартиру

|
Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 230 0

Фигуристка Трусова затеяла ремонт в квартире

А где ремонт? Трусова приобрела собственную квартиру

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Подписчики поздравили девушку с новым этапом в жизни.

19-летняя фигуристка Александра Трусова показала фотографии новой квартиры. Дорогой покупкой девушка похвасталась в социальных сетях.

Девушка приобрела жилье без отделки. По словам Трусовой, в ее жизни начался новый этап — ремонт.

«Я начинаю ремонт в своей квартире! У меня еще не было такого опыта, поэтому все очень непонятно, но безумно интересно! Кстати, буду рада вашим советам», — написала Трусова.

Фигуристка Александра Трусова показала фото новой квартирыФигуристка Александра Трусова показала фото новой квартиры. Фото: Instagram* / avtrusova

В комментариях поклонники спортсменки поздравили ее с долгожданным приобретением. Кто-то пошутил, что лучшим решением будет сделать в квартире ледяной пол.

«Это же Сашка!» — российская фигуристка Трусова кинула коньки в своего тренера

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трусова рассказала, как она потратила заработанные деньги. После участия в Олимпийских играх в прошлом году она приобрела роскошный автомобиль. Стоимость Mercedes-Benz G-Class сейчас начинается от 30 миллионов рублей.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

-13° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
89.70
0.03 98.42
0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:01
«Это конец»: фон дер Ляйен подсказала, где в Европе случатся «новые Майданы»
7:50
Никакого гостеприимства: глава МИД Венгрии рассказал о холодном приеме в США
7:29
А где ремонт? Трусова приобрела собственную квартиру
7:08
Ей было всего 29 лет: что случилось с дочерью Валентина Гафта
6:47
Мэр Лондона отказался передать Виталию Кличко машины
6:26
Любовь пройдет? В каких случаях нужно заключать брачный договор

Сейчас читают

Любовь пройдет? В каких случаях нужно заключать брачный договор
Какую дозу алкоголя можно употреблять без вреда — ответ врача
Болезни все больше молодеют: как защитить свой организм от проблем с сосудами
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам