«Не на все подряд»: Трусова рассказала, на что потратила заработанные деньги

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 30 0

Фигуристка Трусова купила на заработанные деньги недвижимость и премиальные авто

«Не на все подряд»: Трусова рассказала, на что потратила заработанные деньги

Фото: © РИА Новости / Александр Вильф

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Спортсменке всего 19 лет, но она уже достигла невероятных высот и может похвастаться солидным достатком.

Фигуристка Александра Трусова рассказала, на что она потратила заработанные деньги. 19-летняя спортсменка призналась, что после участия в Олимпийских играх в прошлом году, ее доходы заметно выросли. На них она приобрела роскошный автомобиль, также у знаменитости уже есть собственные дом и квартира.

«Я трачу легко. Стараюсь не на все подряд. Меня папа всегда контролировал, чтобы я на ерунду не тратила. А я считаю так: почему надо копить, если можно заработать? Я потрачу и заработаю. Нет такого, что я буду копить‑копить‑копить. Тут проблем нет», — сказала Трусова в YouTube-шоу.

При этом она рассказала, что после участия в Олимпийских играх ей стало поступать больше предложений выступить на тех или иных мероприятиях. Но доходы она все равно старается распределять с умом. К примеру, спортсменка спокойна к дорогим украшениям и одежде. Вместе с тем она призналась, что сейчас ее сердце не свободно, и она уже задумалась о создании семьи — она мечтает родить трех детей.

«Всегда считала, что хочу троих — как у нас в семье. Но самое главное, чтобы они были здоровые, красивые и счастливые, остальное уже меньше важно», — добавила она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал из-за чего Александра Трусова бросалась коньками на Олимпийских играх-2022.

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