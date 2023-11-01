Инцидент произошел во время Олимпийских игр 2022 года.

Фигуристка Александра Трусова кинула в своего тренера коньки после того, как завоевала второе место на Олимпийских играх 2022 года. Об этом заслуженный тренер России Этери Тутберидзе рассказала на одном из YouTube-шоу.

По словам Этери Тутберидзе, инцидент произошел в раздевалке. Александра Трусова, вероятно, расстроилась из-за серебра настолько, что начала кидать коньки в тренера.

«Она считала, что короткая (программа) не важна — если она так откатает, то она олимпийская чемпионка. Я не ожидала такой реакции? Ну, это же прям Сашка. Она меня еще и пихала, толкала, а потом в раздевалке она будет пулять в меня свои коньки, которые будет снимать, а я буду уворачиваться», — рассказывает Тутберидзе.

При этом тренер отмечает, что Трусова просила не упрощать ей выступление, однако полагала, что победить ей поможет именно произвольная программа.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что фигуристка Александра Трусова выпустила клип на дебютную песню.