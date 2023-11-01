«Это же Сашка!» — российская фигуристка Трусова кинула коньки в своего тренера

|
Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 53 0

Александра Трусова кинула коньки в Этери Тутберидзе на Олимпийских играх-2022

«Это же Сашка!» — российская фигуристка Трусова кинула коньки в своего тренера

Фото: © РИА Новости / Александр Вильф

Читайте нас в: Дзен Новости

Инцидент произошел во время Олимпийских игр 2022 года.

Фигуристка Александра Трусова кинула в своего тренера коньки после того, как завоевала второе место на Олимпийских играх 2022 года. Об этом заслуженный тренер России Этери Тутберидзе рассказала на одном из YouTube-шоу.

По словам Этери Тутберидзе, инцидент произошел в раздевалке. Александра Трусова, вероятно, расстроилась из-за серебра настолько, что начала кидать коньки в тренера.

«Она считала, что короткая (программа) не важна — если она так откатает, то она олимпийская чемпионка. Я не ожидала такой реакции? Ну, это же прям Сашка. Она меня еще и пихала, толкала, а потом в раздевалке она будет пулять в меня свои коньки, которые будет снимать, а я буду уворачиваться», — рассказывает Тутберидзе.

При этом тренер отмечает, что Трусова просила не упрощать ей выступление, однако полагала, что победить ей поможет именно произвольная программа.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что фигуристка Александра Трусова выпустила клип на дебютную песню.

+12° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
93.28
1.26 98.44
0.51
Неожиданный финансовый взлет: какие четыре знака станут магнитом для дене...

Последние новости

0:50
Дело банды «Черных вдов» с продажей чужих квартир готовятся передать в суд
0:32
За сутки до смерти Мэттью Перри засняли на свидании с таинственной незнакомкой
0:14
Дорога к спасению: раненных в секторе Газа начали вывозить в больницы Египта
0:12
Три числа несчастья: с каким номером телефона никогда не повезет в любви
23:56
Путин не исключил повторения похожих на подрыв «Северных потоков» рисков
23:38
Родственные узы: почему Эштон Кутчер хотел свести счеты с жизнью

Сейчас читают

"С пацанами проще": Матвиенко рассказал о конфликтах среди участниц "Фабрики"
Проклятье немецких Lеораrd: почему самые мощные танки Европы сгорают на фронте
Больше санкций: Чехию ожидает резкий рост цен на электроэнергию
Я на Родине: сенатор Вайнберг о танковом экипаже «Алеша», Пушилине, Машкове и патриотизме

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд