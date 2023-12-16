Никакого гостеприимства: глава МИД Венгрии рассказал о холодном приеме в США

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 25 0

Сийярто рассказал об унизительном приеме в США в 2014 году

Никакого гостеприимства: глава МИД Венгрии рассказал о холодном приеме в США

Фото: www.globallookpress.com / Max Kovalenko via www.imago-imag

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Какую ошибку допустили американцы?

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто вспомнил унизительную поездку в США в 2014 году. О далеко не самом лучшем визите дипломат рассказал в интервью порталу Mandiner.

Он отметил, что его не стал принимать министр иностранных дел страны. Единственным политиком, кто решил уделить время, была Виктория Нуланд, на тот момент занимавшая должность помощника госсекретаря. Сийярто добавил, что его посадили за маленький журнальный столик и дали документ из двух страниц.

«На бумаге было написано, как мы должны изменить конституцию, закон о СМИ, церковные правила и тому подобное, что относится к решениям, ожидаемым от парламента. Я сообщил, что так не пойдет», — рассказал Сийярто.

Нуланд добавила, что в случае отказа речи ни о каком развитии двусторонних отношений быть не может. Сийярто подчеркнул, что Венгрия всегда сохраняла корректные, уравновешенные отношения именно с республиканской партией, а вот наладить коммуникацию с демократами весьма непросто.

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