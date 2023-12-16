Умер эмир Кувейта

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

Незадолго до смерти эмира Катара госпитализировали.

Умер эмир Кувейта

Фото: NOUFAL IBRAHIM / EPA / ТАСС

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Эмир Кувейта шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах умер в возрасте 86 лет. Официальное сообщение о смерти эмира было зачитано на кувейтском телевидении.

До этого эфир телеканалов Кувейта был прерван аятами из Корана, что традиционно делается в случае смерти кого-либо из членов высокопоставленной семьи.

В конце ноября сообщалось, что эмира Катара госпитализировали из-за проблем со здоровьем.

По протоколу, после смерти действующего правителя Кувейта унаследовать власть должен его младший брат, 83-летний наследный принц Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. Фактически, он наделяется необходимыми полномочиями сразу после кончины предыдущего эмира, но всю полноту власти получает после принесения присяги.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти бывшего генсека США Генри Киссинджера.

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