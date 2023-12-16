Умер барабанщик рок-группы AC/DC Колин Берджесс

Скончался барабанщик известной американской музыкальной группы AC/DC Колин Берджесс. Об этом сообщил музыкальный коллектив в своем блоге в соцсети.

«Очень грустно слышать об уходе Колина Берджесса. Он был нашим первым барабанщиком. Остались только счастливые воспоминания, зажигай с миром, Колин», — говорится в публикации.

Музыканту было 77 лет. Причина смерти не называется.

Берджесс играл в AC/DC с 1973 по 1974 годы. После ухода из коллектива он играл в His Majesty и Dead Singer Band.

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