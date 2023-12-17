Медленно, но верно: как решение Еврокомиссии по Украине ведет Европу к расколу

Высший орган исполнительной власти Европейского союза приступил к подготовке переговоров с Киевом о членстве. Но важно не это. А то, как комично и лицемерно оно было принято.

В новом оборонном бюджете Пентагона почти на 900 миллиардов долларов на поддержку Украины деньги заложены. 800 миллионов долларов. Сейчас Киеву нужно по 100 миллионов долларов в день. То есть этой помощи — на неделю. Ну ладно, если экономить и не воровать — на две. А дальше? А может другие спонсоры помогут, подумал Зеленский. И прямо из Вашингтона, не заезжая домой, рванул в Брюссель. В конце концов, это ведь Евросоюз он защищает от «злобных русских». А его на собрание белых господ просто не пустили.

Формально, результат у собрания был. На бумаге. ЕС объявил, что начинает переговоры с Молдавией и Украиной о присоединении к союзу. Решение чисто политическое — это признают сами лидеры Старого Света. Но важно не это. А то, как комично и лицемерно оно было принято. Голосовали, пока венгерский премьер Виктор Орбан вышел из комнаты. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Виталия Чащухина.

Хотели провести решающий саммит по итогам года, а получили грандиозный провал. Ни денег, ни полноценного членства для Украины. У Евросовета огромное здание в Брюсселе, но все внимание только к одной комнате и всем ее открывшимся тайнам. Там, где заседают европейские лидеры, случился и подкуп, и обман, и заговор.

Чтобы открыть переговоры о вступлении Украины, венгерского премьера Виктора Орбана пришлось выпроваживать из помещения. «Пойди попей кофе», якобы сказал ему Олаф Шольц.

«Венгрия не несет за это никакой ответственности, мы можем остановить этот процесс позже, а если понадобится, нажмем на тормоза», — заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

За такое унижение Будапешт обещает еще отыграться.

«Говоря реалистично, открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС сейчас — это лишь политический сигнал», — сказал депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек.

Мало кто скрывал, что решение о переговорах с Незалежной о присоединении к Евросоюзу не больше, чем подачка, носящая исключительно символический характер.

«Пройдет много лет, прежде чем присоединение в любом случае состоится», — сказал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Европейские саммиты — это множество охраны, бесконечные потоки кортежей. Но одного гостя заядлого не видать, президенту Владимиру Зеленскому в этот раз указали от европейских ворот — поворот.

Ему отказали и в приезде, и в выступлении. И даже встреча с канцлером Шольцем не запланирована. Так что и для самой ФРГ он битая карта.

Саммит абсурда — так наблюдатели называют его самым скандальным за многие годы. На какие только ухищрения не пришлось идти ради сохранения хоть какой-то поддержки Киева.

Официально зафиксирована крупнейшая взятка за всю историю ЕС в размере десяти миллиардов евро. Она была предложена все той же Венгрии, чтобы Орбан отказался блокировать хотя бы финансовую помощь Украине.

«Могу только надеяться, что Виктор Орбан сохранит свое вето, поскольку каждый миллиард помощи Украине приводит к бесчисленным людским страданиям, как с украинской, так и русской стороны», — заявил член правления Центра экономических исследований Айке Хамер.

Из-за бесконечных разногласий заключительный саммит ЕС даже не смог вовремя начаться, а завершился без обещанного двенадцатого пакета санкций. Формально его, конечно, утвердили, но опять же, путем обмана, выставив на этот раз австрийского канцлера за дверь, ведь именно он собирался наложить свое вето в знак протеста против недружественного решения. Не кого-нибудь, а именно Киева, ограничившего деятельность Raiffeisen Bank International.

В Российском постпредстве при ЕС на весь этот внутриевропейский хаос смотрят со все большим недоумением.

И вот уже на утро, по крайне мере, Эммануэль Макрон. Ждет, когда в Кремле, как в старые добрые времена, снова поднимут телефонную трубку.

«Если бы президент Путин хотел провести диалог с предложениями о прочном мире в соответствии с международным правом, то я не менял свой номер», — сказал французский политик Эммануэль Макрон.

Таким нехитрым образом из Евросоюза прозвучал как минимум первый звоночек.