Футболист Том Локьер пережил остановку сердца во время матча

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Алексей Панков
Алексей Панков 32 0

Сейчас спортсмен находится в больнице. Как врачи оценивают его состояние?

Футболист Том Локьер пережил остановку сердца во время матча

Фото: www.globallookpress.com / Craig Thomas

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Том Локьер, капитан британской футбольной команды «Лутон Таун», пережил остановку сердца во время футбольного матча. Соответствующий пост появился в официальном аккаунте клуба в соцсети X (прежнее название Twitter).

В начале второго тайма во время игры с «Борнмутом» спортсмен потерял сознание, упав на газон. Медики тут же бросились к нему на помощь, унесли его на носилках с поля. Локьера доставили в больницу. Врачи провели полное обследование. Что стало причиной остановки сердца, не уточняется.

«Наш медицинский персонал подтвердил, что у нашего капитана случилась остановка сердца на поле, но к тому времени, когда его унесли на носилках, он уже пришел в себя. <…> Тома перевели в больницу, мы можем заверить, что его состояние стабильно и в настоящее время он проходит дополнительные обследования вместе со своей семьей у его постели», — говорится в посте.

Судья принял решение остановить игру. К тому моменту счет на табло был 1:1.

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