УЕФА не включил сборную России в жеребьевку Лиги наций

Сборная России по футболу не примет участие в жеребьевке Лиги наций сезона-2024/25. Такое решение принял Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом передает пресс-служба организации.

Жеребьевка турнира состоится 8 февраля 2024 года во Франции. Отмечается, что в розыгрыше Лиги наций предстоящего сезона примут участие 54 команды.

Турнир является отборочным туром на Чемпионат мира по футболу 2026-го, который примут США, Канада и Мексика.

Лига наций берет начало с 2018 года. Цель соревнований — замена товарищеских матчей сборных на официальные игры с равными по силе противниками. Чемпионами становились сборные Португалии, Франции и Испании.

Как сообщалось ранее со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза, сборная нашей страны не будет участвовать в жеребьевке отборочного этапа Евро-2024.

До этого 5-tv.ru писал, что в России создали инновационную систему оценки футболистов.