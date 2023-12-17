Умер актер из фильма «Такси» Бернар Детуш

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 124 0

Актер ушел из жизни буквально спустя две недели после празднования своего 63-летия.

Умер актер из фильма «Такси» Бернар Детуш

Фото: Открытые источники

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Скончался французский актер Бернар Детуш, наиболее запомнившийся широкому зрителю по комедийным фильмам «Такси». Об сообщило художественное агентство артиста Sequence Sud в соцсети.

Актер ушел из жизни буквально спустя две недели после празднования своего 63-летия. Причина смерти не раскрывается.

Детуш снимался во всех фильмах франшизы «Такси», пропустив только вторую часть. Он также сыграл в комедии «Секс-инженеры», сериале Люка Бессона «Без ограничений», а также «Фанни», «Холостой выстрел» и других.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер актер из «Трансформеров» и «Декстера» Джек Аксельрод.

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Умер актер из фильма «Такси» Бернар Детуш

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