Сальдо назвал Каховскую ГЭС конкретной целью ВСУ

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

Прорыв дамбы гидроэлектростанции произошел в июле этого года, что привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов оказались почти полностью затоплены.

Сальдо назвал Каховскую ГЭС конкретной целью ВСУ

Фото: Коновалов Алексей / ТАСС

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Тема:
Спецоперация Подрыв Каховской ГЭС

Украинское командование видело в Каховской ГЭС важный транспортный узел. Именно поэтому ее решили разрушить. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, ракетные удары наносились в течение долгого времени. При этом Вооруженные силы Украины (ВСУ) били исключительно по одной точке. Сальдо добавил, что в основном враг использовал ствольную артиллерию, а также ракеты HIMARS. Последний удар, который и разрушил ГЭС, нанесли 6 июня.

«Также там было шлюзовое хозяйство, предназначенное для пропуска кораблей из Каховского водохранилища в нижнюю часть Днепра. Поэтому задание у Вооруженных сил Украины было конкретное: привести ее к такому состоянию, чтобы она все-таки перестала служить автомобильным, железнодорожным транспортным узлом», — считает Сальдо.

Губернатор добавил, что после прорыва воды оказались разрушены и технические объекты, и машинный зал станции. Сальдо подчеркнул, что действия ВСУ являются «величайшим преступлением», которое нанесло серьезный вред экологии.

В ночь на 6 июня произошел прорыв дамбы Каховской ГЭС, который привел к неконтролируемому сбросу воды. Как сообщал 5-tv.ru, в результате подрыва станции десятки населенных пунктов оказались почти полностью затоплены. Власти региона в максимально короткие сроки провели эвакуацию мирных жителей, чтобы избежать человеческих жертв. В МИД РФ назвали действия ВСУ «террористическим актом, направленным против инфраструктуры сугубо гражданского назначения».

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