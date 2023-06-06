В МИД РФ резко осудили ВСУ за подрыв Каховской ГЭС

В МИД РФ резко осудили разрушение Вооруженными силами Украины (ВСУ) Каховской ГЭС, которое привело к масштабной гуманитарной и экологической катастрофе.

В заявлении официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой говорится, что подрыв плотины вызвал значительный подъем уровня воды вниз по течению Днепра. В результате оказались затоплены населенные пункты, а тысячи человек нуждаются в эвакуации. Также колоссальный ущерб нанесен сельскому хозяйству региона и экосистеме устья Днепра.

«Произошедшее является террористическим актом, направленным против инфраструктуры сугубо гражданского назначения. Он был заранее и целенаправленно спланирован киевским режимом в военных целях в рамках так называемого „контрнаступления“ ВСУ. Киевский режим не только подвергал массированным обстрелам Каховскую ГЭС, но и преднамеренно довел уровень воды в Каховском водохранилище до критической отметки, открыв шлюзы Днепропетровской ГЭС», — заявила Захарова.

Она добавила, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту совершения теракта. Также Россия инициирует рассмотрение преступления киевского режима в Совбезе ООН, ОБСЕ и других международных организациях.

Удар по Каховской ГЭС был нанесен в ночь на 6 июня. В результате три поселка Новокаховского округа полностью затоплены. Власти приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации. Они заверили, что будут держать ситуацию на непрерывном контроле. Между тем население Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов готовят к эвакуации.

В Кремле позднее заявили, что речь идет о преднамеренной диверсии с украинской стороны, которая должна понести за это ответственность.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу со своей стороны заявил, что подрыв Каховской ГЭС — это заранее спланированная крупномасштабная диверсия и террористическое преступление, совершенное киевским режимом с целью недопущения наступательных действий российской армии.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Запад отреагировал на подрыв Каховской ГЭС.