Писателя Бориса Акунина* внесли в перечень террористов и экстремистов

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 47 0

Прежде он был признан в России иноагентом.

Писателя Бориса Акунина* внесли в перечень террористов и экстремистов

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Писателя Бориса Акунина* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили. — Прим. ред.) внесли в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору. Соответствующее изменение появилось в списке Росфинмониторинга.

«Чхартишвили Георгий Шалвович, 20.05.1956 года рождения, г. Зестафони Грузинской ССР», — говорится на сайте ведомства.

Борис Акунин несколько лет живет за границей. Недавно издательство АСТ сообщило, что не будет выпускать его книги до правовой оценки политических высказываний.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что социолог и политолог Борис Кагарлицкий* признан виновным в публичных призывах к терроризму и приговорен к сотням тысяч рублей штрафа.

* — признан иноагентом и внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

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