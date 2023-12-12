Социологу Кагарлицкому* смягчили приговор по делу о призывах к терроризму

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Евгения Романова
Евгения Романова 34 0

Суд оштрафовал социолога Кагарлицкого* на 600 тысяч рублей и освободил его

Социологу Кагарлицкому* смягчили приговор по делу о призывах к терроризму

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

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Какое конкретно решение вынес суд?

Социолог и политолог Борис Кагарлицкий* признан виновным в публичных призывах к терроризму и приговорен к сотням тысяч рублей штрафа. Решение вынес Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Сыктывкаре, сообщает ТАСС.

«Суд постановил признать Кагарлицкого Бориса Юрьевича* виновным по части 2 статьи 205.2 УК РФ и назначил наказание в виде штрафа в 800 тысяч рублей», — огласил приговор судья.

Также решено лишить Кагарлицкого* права заниматься созданием и администрированием сайтов сроком на два года. Вместе с тем судья смягчил наказание до 600 тысяч рублей штрафа.

Ранее 5-tv.ru писал, что российского бизнесмена Хотина требуют приговорить почти к десяти годам колонии.

* — признан в РФ иноагентом и внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

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