Как разговаривать с телефонными мошенниками: советы от частного детектива

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 141 0

В разговоре с телефонными аферистами нужно засыпать их вопросами

Как разговаривать с телефонными мошенниками: советы от частного детектива

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ДМИТРИЙ КОРОТАЕВ

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Как защитить себя и близких от действий злоумышленников?

Как не стать жертвами телефонных аферистов, как правильно разговаривать с ними? На эти вопросы на условиях анонимности ответил частный детектив. Советы от специалиста опубликовал портал «Страсти».

Как предупредил эксперт, с помощью IP-телефонии нарушители могут поставить любой номер, и он высветится так, как сохранен в телефоне абонента. Это может быть номер ребенка или местного отдела полиции.

«Поэтому, если вам звонит человек и начинает разговор, представляясь сотрудником МВД, больницы, банка, сразу просим его представиться, назвать фамилию имя отчество, должность, звание (если правоохранительные органы), просим сообщить, откуда поступает звонок, название организации, учреждения и ее адрес», — объяснил собеседник издания.

При этом он подчеркнул, что всю услышанную информацию нужно зафиксировать на листочке. Если спросят, для чего нужны данные, отвечаем, что собираетесь сейчас позвонить в это отдел МВД либо банка и узнать, действительно ли у них работает такой сотрудник. По словам детектива, разговор на этом этапе должен прерваться, и интерес мошенника к вам пропадет.

Кроме того, можно сказать, что сейчас позвоните на его место работы, проверите, потом перезвоните. В интернете смотрим адрес работы звонящего, находим телефон, звоним и спрашиваем, знают ли они этого человека и правдива ли та информация, которую он говорит.

«Объясните эти несложные правила поведения своим родным и близким. Они вас уберегут от многих проблем», — призвал сыщик.

Вдобавок он отметил, что такие правонарушения относятся к типу экономических, что усложняет их расследование, так как нужно выяснять личность подозреваемого, который совершил звонок с IP –телефонии. Возможно, человек на том конце провода не является гражданином России и находится за границей.

Ранее 5-tv.ru писал, что мошенники под видом Буйнова попытались развести директора певца.

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