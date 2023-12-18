Мошенники под видом Буйнова попытались развести директора певца

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова Эксклюзив 38 0

Аферисты взломали телефон Буйнова и попытались выманить деньги у его директора

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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С номера артиста неизвестные отправляют сообщения с просьбой помочь материально.

Певец Александр Буйнов сообщил, что доступ к его телефону и аккаунту Telegram получили мошенники. Злоумышленники едва не обманули его директора Сергея Пудовкина.

«Взломан мой аккаунт, взломан Telegram-канал, взломан мой телефон. От моего имени и с моего номера идут сообщения с просьбой помочь материально. Аферисты могут обмануть вас на крупные деньги. Не ведитесь на это. Заявление в полицию будет оформлено сегодня. Будьте бдительны», — сказал в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru исполнитель.

Так, директору народного артиста РФ поступили сообщения якобы от его подопечного с просьбой помочь ему с внушительной суммой денег на криптокошелек. С 5-tv.ru представитель певца поделился, что столкнулся с интернет-мошенничеством впервые.

www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; 5-tv.ru

«Этой переписки у Буйнова в Telegram нет. Произошла попытка мошенничества с целью похитить десять тысяч долларов. Мы незамедлительно обратимся в полицию. Надеюсь, быстро будет возбуждено уголовное дело. Ситуация крайне опасная, но это было очень убедительно. Вор прислал взятые из интернета видео Буйнова и пытался установить доверительный контакт», — прокомментировал инцидент Пудовкин.

Он подчеркнул, что вовремя удалось понять действия нарушителей. В заключение менеджер музыканта обратился ко всем популярным, известным людям и призвал их быть осторожными.

Ранее 5-tv.ru писал, что Буйнова заметили хромающим на съемках.

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