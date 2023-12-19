Путин спрогнозировал улучшение демографии в РФ в ближайшие годы

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 11 0

Путин: в ближайшие годы демографическая ситуация в РФ будет улучшаться

Путин спрогнозировал улучшение демографии в РФ в ближайшие годы

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Глава государства указал, что через несколько лет волна рождаемости в нашей стране вновь пойдет вверх.

Демографическая ситуация в России будет улучшаться в ближайшие годы. Такой прогноз дал президент страны Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».

Российский лидер отметил, что уровень рождаемости в нашей стране всегда был волнообразным. И «где-то через тройку лет волна рождаемости опять пойдет вверх», заверил президент.

По его словам, к этому моменту число молодых людей, которые достигнут «трудового» возраста, станет примерно на два миллиона больше, чем сейчас.

«Сейчас семь миллионов с чем-то, а будет почти десять», — подчеркнул Путин.

Президент добавил, что это ставит перед правительством задачу заблаговременно подготовить для этих людей необходимую профессиональную инфраструктуру.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин объявил 2024 год в России Годом семьи.

+1° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
90.42
0.72 98.76
0.34
Грядут неожиданные перемены: восточный гороскоп для всех знаков на Год Зе...

Последние новости

1:37
Путин спрогнозировал улучшение демографии в РФ в ближайшие годы
1:21
Певец Лобжанидзе о последней встрече с Дмитрием Красиловым: «Он был уставшим»
1:04
В Госдуме прошло заседание рабочей группы по антиалкогольной политике РФ
0:49
Путин стал первым кандидатом, который подал документы в ЦИК для участия в выборах
0:33
Путин упростил прием в гражданство РФ для белорусов, казахстанцев и молдаван
0:15
Шойгу поручил выполнить просьбу погибшего бойца Рудакова позаботиться о его семье

Сейчас читают

Нефть подпрыгнула из-за плохой погоды в России и атак хуситов в Красном море
Олег Газманов назвал неожиданной смерть Дмитрия «Пухляша» Красилова
«Уберите его отсюда!» — Горбачева прогнала своего стилиста с ковровой дорожки
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам