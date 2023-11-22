Путин объявил 2024 год в России годом семьи

Президент России Владимир Путин объявил 2024 год в стране годом семьи. Российский лидер подписал соответствующий указ.

«В целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей постановляю: провести в 2024 году в Российской Федерации Год семьи», — указано в документе.

Из указа президента России также следует, что правительству необходимо до 27 декабря образовать соответствующий комитет и утвердить его состав, разработать план мероприятий, определить источники финансирования.

Кроме того, Путин назначил председателем данного комитета вице-премьра РФ Татьяну Голикову.

Традиция посвящать год той или иной теме началась в 2007 году. Как раз 2008-й был годом семьи. В 2021-м — год науки и технологий, в 2022-м — год культурного наследия народов России, а 2023-й был объявлен годом педагога и наставника.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин заявил о сложности преодоления минусовой тенденции в демографии.