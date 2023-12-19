Посол Финляндии был вызван в МИД России из-за подписания соглашения с США

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 77 0

Российская сторона не оставит без ответа недружественные действия соседних стран.

Посол Финляндии был вызван в МИД России из-за подписания соглашения с США

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Посол Финляндии был вызван в МИД России из-за подписания страной соглашения об оборонном сотрудничестве с США. Об этом сообщили в российском ведомстве.

Россия отметила, что не оставит без ответа соглашение Финляндии и США, которое говорит о наращивании военного потенциала НАТО на границе и угрозе безопасности.

«Ответственность за превращение зоны добрососедства в этом регионе в зону возможной конфронтации полностью лежит на нынешних финских властях», — подчеркнули в МИД.

Соглашение между Финляндией и США было подписано на днях. В МИД России отметили, что документ регламентирует количественные параметры, вопросы транспортировки и размещения военнослужащих, использования ими военных баз, складирования вооружений. При этом в соглашении не указаны ограничения по видам оружия, то есть использоваться может и ядерное.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что посол Дании был вызван в МИД России из-за провокационных высказываний о деятельности иностранных компаний в стране.

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