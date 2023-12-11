Посла Дании вызвали в МИД России из-за провокационных высказываний

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 129 0

Дипломату указали на недопустимость вмешательства во внутренние дела государства.

Посла Дании вызвали в МИД России из-за провокационных высказываний

Фото: www.globallookpress.com / Sergey Petrov

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Посол Дании был вызван в МИД России из-за провокационных высказываний о деятельности иностранных компаний в стране. Об этом сообщает на сайте внешнеполитического ведомства.

Дипломату указали, что заявления в датских СМИ о работе иностранных компаний в России являются вмешательством во внутренние дела государства. Кроме того, подчеркнули в МИД, это нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях.

«Констатировано, что основной ущерб работе в России иностранных компаний, включая датские, наносят антироссийские санкции Евросоюза и США. При этом принявшие решение продолжить свою деятельность в нашей стране предприниматели пользуются всесторонней поддержкой российских властей», — отметили в МИД России.

В заключение добавляется, что российские власти рассчитывают на то, что дипломат впредь воздержится от подобных высказываний.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия прекратит действие соглашения с Финляндией о приграничном сотрудничестве в начале 2024 года. Для такого заявления в министерство иностранных дел РФ был вызван финский посол Антти Хелантеря.

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