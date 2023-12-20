Отдохнул, называется: туристы столкнулись с овербукингом в Египте

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Российские туристы столкнулись с овербукингом в Египте

Фото, видео: www.globallookpress.com / Manfred Segerer; 5-tv.ru

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Люди оплачивают путевки, но незадолго до начала тура получают сообщения, что бронь отменена.

Российские туристы пожаловались, что египетские отели отказывают им в заселении. Люди оплачивают путевки, но незадолго до начала тура получают сообщения, что бронь отменена.

Причина — так называемый овербукинг. Это ситуация, когда гостиницы продают больше номеров, чем есть на самом деле.

Как выяснили «Известия», проблема возникает в пиковые даты, в том числе перед Новым годом и в первые недели января. Есть несколько вариантов, что делать в таком случае.

Можно согласиться на номер подешевле и потребовать вернуть разницу в цене, либо самостоятельно найти более дорогой отель и попросить туроператора доплатить. И, наконец, можно подать заявку на полный возврат стоимости тура.

Ранее 5-tv.ru писал, во сколько обойдется отдых в Турции в декабре.

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