Отдохнул, называется: туристы столкнулись с овербукингом в Египте
Российские туристы столкнулись с овербукингом в Египте
Фото, видео: www.globallookpress.com / Manfred Segerer; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Люди оплачивают путевки, но незадолго до начала тура получают сообщения, что бронь отменена.
Российские туристы пожаловались, что египетские отели отказывают им в заселении. Люди оплачивают путевки, но незадолго до начала тура получают сообщения, что бронь отменена.
Причина — так называемый овербукинг. Это ситуация, когда гостиницы продают больше номеров, чем есть на самом деле.
Как выяснили «Известия», проблема возникает в пиковые даты, в том числе перед Новым годом и в первые недели января. Есть несколько вариантов, что делать в таком случае.
Можно согласиться на номер подешевле и потребовать вернуть разницу в цене, либо самостоятельно найти более дорогой отель и попросить туроператора доплатить. И, наконец, можно подать заявку на полный возврат стоимости тура.
Ранее 5-tv.ru писал, во сколько обойдется отдых в Турции в декабре.
Читайте также
93%
-0.33 98.58
-0.18
Нашли ошибку?