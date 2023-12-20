Елочные игрушки и сервизы: сколько можно заработать на «барахле» из СССР

На домашнем «барахле», — которое на деле таковым не является, — можно неплохо заработать.

Иногда дома в коробке с хламом можно найти настоящее сокровище. Эксперт по антиквариату Екатерина Буркова в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказала, за какие вещи можно выручить круглую сумму.

По словам специалиста, большое количество игрушек было выпущено после 70-х годов прошлого века. Зачастую люди приносят в антикварные магазины и выставляют на площадках именно их. Однако они большой ценности не представляют, так как были в массовом производстве.

«Существует отдельный каталог — елочные украшения, которые выпускались с 1936 по 1970 год. И вот эти игрушки, они действительно уже являются антиквариатом. Они представляют собой художественную и культурную ценность. Их стоимость выросла. Существуют очень редкие наборы, коллекционные, их, как правило, знают, их собрать очень трудно. Был такой детский набор „Чиполлино“. За полную коллекцию цена доходит до 600 тысяч рублей», — заявила Буркова.

Она добавила, что самая популярная игрушка, которая чаще всего выпускалась и достаточно часто встречается у людей, — это сам Чиполлино. Его стоимость варьируется от 50 до 70 долларов. Также в наборе был Генерал Мышь — за эту игрушку просят до 500 долларов. За Собаку-ищейку просят 1000 долларов.

При этом был редкий коллекционный набор советских елочных игрушек на прищепках «Дюймовочка». В продажу он так и не поступил.

На данный момент появлялась только одна игрушка из этого набора на площадках. Цена куклы Дюймовочки доходила до полумиллиона рублей.

«Также ценятся всегда игрушки, выпущенные к какому-то значимому историческому событию. В 1939 году в СССР как раз была Всесоюзная сельскохозяйственная выставка, и был представлен набор „Скотный двор“. У нас по федеральному закону 2002 года все, что больше 50 лет уже признается антиквариатом. Елочные игрушки из этого набора оцениваются от 25 тысяч до 100 тысяч рублей каждая», — отметила антиквар.

Также важна сохранность: если игрушки имеют сколы, краска уже осыпалась, то, несмотря на редкость, высокую стоимость они уже иметь не будут. Кроме того, за круглую сумму можно продать и другие тематические антикварные предметы, вроде тарелок или статуэток.

Дешево и душевно: как незабываемо встретить Новый год не выходя из дома

Ранее 5-tv.ru писал, какие вещи с чердака можно дорого продать.