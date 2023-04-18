Убраться на даче и стать миллионером: какие вещи с чердака можно дорого продать

Традиционным занятием на майские праздники считается поездка на дачу. Именно в эти выходные многие приводят в порядок загородные дома и начинают сезон посадок. Продолжительность праздников позволяет также разобраться со старым хламом, заполонившим чердаки, чуланы и гаражи.

Обычно то, что еще пригодится, оставляют, а ненужные и старые вещи выбрасывают. Но поспешно расставаться с имуществом не следует. Некоторые предметы, что годами хранились на даче, могут представлять огромную ценность. Вероятно, какой-нибудь антиквар или коллекционер годами охотился за той раритетной вещью, что досталась владельцу частного дома по наследству от дедушек и бабушек.

Какие вещи, часто находящиеся на даче, можно продать за большие деньги, выяснил Пятый канал.

1. Марки

В советское время коллекционирование марок являлось одним из самых популярных увлечений у детей и взрослых. Многие школьники ходили на почту, чтобы приобрести новые экземпляры, но некоторые поступали гораздо хитрее. Они писали письма в различные города и даже страны. Иногда им приходил ответ. Но далеко не послание от неизвестного друга интересовало юных филателистов, а марки. Ведь случалось так, что на пришедшем конверте красовались довольно редкие экземпляры.

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Получив альбом с марками, многие наследники даже не знают, какую ценность несет эта реликвия. Конечно, не все составляющие коллекции принесут большой доход. Найдя такое наследство на майские праздники, стоит поискать в интернете и специализированных каталогах, нет ли в коллекции стоящих экземпляров.

Наибольший интерес на рынке имеют довоенные марки, экземпляры из лимитированных коллекций и предметы с дефектами.

2. Монеты и лотерейные билеты

Эти предметы также часто находят на дачах, особенно если дом довольно старый. Случается так, что кто-то из предков забыл вытащить деньги из одежды или тщательно спрятал заначку от других родственников, а потом и забыл про тайник. В советское время также некоторые становились нумизматами и собирали понравившиеся монеты. Чаще всего в коллекциях оказывалась юбилейная мелочь.

Стоимость старых денег на рынке серьезно варьируется, но бывают экземпляры, за которые опытный нумизматы готовы выложить десятки тысяч рублей. Особую ценность имеют серебряные и золотые монеты, вышедшие еще до революции. Старики часто прятали такой клад, чтобы оставить их потомкам. Майские праздники — самое время найти сокровища.

Также интерес у коллекционеров есть к облигациям советского займа и лотерейным билетам, но нужно чтобы раритеты принадлежали к определенному тиражу. Наибольшую цену дадут за довоенные реликвии. Стоит разобраться со старой одеждой на майские праздники и заглянуть во все укромные места. Возможно, кто-то из предков где-то оставил «денежное» наследство потомкам.

3. Аудио- и видеотехника, пластинки и кассеты

Антиквары готовы душу продать за винил. Старинные приборы для воспроизведения аудио и видео очень ценятся на рынке. Такая находка на даче озолотит владельца.

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Есть вероятность получить хорошую сумму, даже если техника не в рабочем состоянии. Восстановить устройства довольно проблематично и затратно, поэтому, если аппарат сломан, его можно хорошо продать на запчасти, так как сейчас найти нужные элементы практически нельзя. Выпуск техники и запчастей к ним уже не проводится долгие годы.

Ценность имеют и редкие пластинки. С каким трудом, вероятно, предку пришлось добывать винил с песнями зарубежных исполнителей, запрещенных в СССР. С особым трепетом купленные втридорога у перекупщиков записи прятались дома от недовольных родителей и других людей, а потом в редкие минуты с волнением включались на проигрывателях. Такие пластинки могут принести владельцу кругленькую сумму.

Некоторые советские меломаны искали возможность, чтобы пластинки подписал знаменитый исполнитель, ходили на концерты отечественных звезд эстрады и добывали билеты на изредка приезжавших зарубежных исполнителей. Пластинка с дарственной надписью в разы повышает стоимость экземпляра.

4. Часы

Конечно, советские часы никогда не ценились так, как швейцарские, но все равно есть охотники за редкими образцами, имеющими необычное украшение.

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Обычно продать такой раритет можно за несколько тысяч рублей, но иногда попадаются часы с внушительным ценником. Стоит ознакомиться со специальными каталогами во время майских праздников.

5. Книги

Сейчас, когда все издания доступны в электронном виде, книжные полки и шкафы на даче только мешают. Перед тем как выбросить или отдать книги в библиотеку после майских праздников, стоит обязательно проверить, нет ли в коллекции старинных изданий.

Домашняя библиотека может стать серьезным источником дохода, если в ней есть старинные экземпляры или книги, выпускавшиеся маленьким тиражом. Особенно ценны первые издания знаменитых произведений, которые брали почитать на одну ночь и утром передавали следующему желающему.

Например, прижизненный томик Маяковского или ранняя советская азбука на рынке стоят сотни тысяч рублей.

6. Посуда и мебель

Антиквары часто интересуются старинной утварью. Иногда на чердаках в старых домах хранятся предметы, принадлежавшие еще предкам, жившим до революции. Хотя обычные вещи нельзя распродать за большую сумму, но среди них могут храниться настоящие раритеты. Например, посуда с клеймом «РККА» принесет владельцу несколько тысяч рублей. Также популярностью пользуется ленинградский фарфор с меткой «ЛФЗ». Самый ходовой товар — серебряные приборы.

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Особым спросом на рынке пользуются вещи с символикой Олимпиады-80. Тогда в стране был бум на посуду, статуэтки, часы с изображением колец и главного символа события — мишки.

Часто на чердаках хранятся и старинные елочные игрушки. Если украшения выпущены до 1970-х, то ими с удовольствием заинтересуются любители старины.

С пользой для кошелька во время майских праздников можно избавиться и от громоздкой мебели на даче. Особенно часто антиквары интересуются предметами сталинской эпохи из дуба и бронзы.

7. Открытки

Многие школьники в советское время увлекались изобразительным искусством и собирали открытки, с которых срисовывали иллюстрации. Конечно, не все раритеты представляют ценность, но есть карточки, стоящие несколько тысяч рублей.

К дорогостоящим открыткам относятся экземпляры с иллюстрациями знаменитых художников (например, Владимира Зарубина) своей эпохи или из лимитированных серий. Кругленькую сумму коллекционеры готовы отдать за праздничные приглашения издательства «Марка», открытки, выпущенные Министерством связи СССР, открытки издательства «Галилея».