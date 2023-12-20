США ввели санкции против четырех компаний и нефтетанкера России

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 33 0

Вашингтон начал бороться с организациями и судами, которые используются для обхода «ценового потолка» на нефть.

США ввели санкции против четырех компаний и нефтетанкера России

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

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Минфин США расширил антироссийские санкционные списки. Под новые ограничения Вашингтона подпали четыре компании и один нефтетанкер, следует из публикации на сайте американского ведомства.

В «черный список» были внесены базирующиеся в Гонконге компании Bellatrix Energy Limited и Covart Energy Limited, а также зарегистрированные в Объединенных Арабских Эмиратах Sun Ship Management D и Voliton DMCC.

Ограничения коснулись также танкера, перевозящего нефтепродукты, — Sanar 15. Судно ходит под российским флагом.

Соединенные Штаты в последнее время начали активно бороться с организациями и судами, которые используются для обхода «ценового потолка» на российскую нефть.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями

Ранее 5-tv.ru писал, что в Германии хотят пополнить российскими активами свой госбюджет.

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