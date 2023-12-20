В Германии хотят пополнить российскими активами свой госбюджет

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 175 0

Страна хочет присвоить себе более 720 миллионов евро.

В Германии хотят пополнить российскими активами свой госбюджет

Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

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Немецкая Генпрокуратура намерена изъять российские активы и присвоить их государственному бюджету Германии. Об этом пишет издание Der Spiegel.

В материале отмечается, что в ФРГ планируют конфисковать более 720 миллионов евро из числа активов РФ. Соответствующий запрос уже был направлен в суд Франкфурта-на-Майне.

Сейчас российские активы в Германии заморожены. Немецкие власти в период с февраля 2022 года по февраль 2023 года заморозили активы РФ на сумму 5,3 миллиарда евро.

Агентство Bloomberg ранее сообщало, что в ЕС опередили план эксплуатации доходов от реинвестирования замороженных российских активов. Брюссель надеется, что за 2024–2027 годы доходы от российских активов составят порядка 15 миллиардов евро. Их задействуют в программе, конечной целью которой станет помощь Украине.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия ответила на 12-й пакет санкций Евросоюза запретом на въезд в страну.

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