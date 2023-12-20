В Австрии изучают указ Путина по Южно-Русскому месторождению

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 19 0

OMV изучает указ Путина по Южно-Русскому месторождению для защиты своих прав

В Австрии изучают указ Путина по Южно-Русскому месторождению

Фото: www.globallookpress.com / via www.imago-images.de

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Президент РФ распорядился лишить нефтегазовую компанию доли в российских активах.

Австрийская нефтегазовая компания OMV изучает указ президента РФ Владимира Путина по Южно-Русскому месторождению для принятия шагов по защите своих прав. Об этом проинформировали в организации.

Путин распорядился лишить компании Wintershall и OMV доли в российских активах. Подписанным им указом он поручил создать общество с ограниченной ответственностью, которое займется разработкой Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения и Ачимовских отложений Уренгойского месторождения.

РИА Новости со ссылкой на Wintershall сообщает, что в компании также анализируют ситуацию.

Wintershall и OMV были акционерами ОАО «Севернефтегазпром», которое занималось добычей на Южно-Русском месторождении. Копании имели 35% и 25% активов.

Wintershall также имел 50% акций АО «Ачимгаз», которое занималось добычей на Ачимовских отложениях.

Ранее 5-tv.ru писал, что США ввели санкции против четырех компаний и нефтетанкера России.

+3° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
90.09
-0.33 98.58
-0.18
Безошибочное попадание: что подарить на Новый год по знаку зодиака

Последние новости

19:16
Карманы опустели? Меган Маркл снялась в рекламе малоизвестного кофе
19:07
В Австрии изучают указ Путина по Южно-Русскому месторождению
19:00
Путин выступил на заседании Совета законодателей. Главное
18:53
«Сказывается перенапряжение»: как чувствует себя упавший в обморок Анатолий Цой
18:46
США ввели санкции против четырех компаний и нефтетанкера России
18:38
Авиакомпания «Россия» отменила несколько рейсов в Пекин

Сейчас читают

Литва запретила выезд в Россию и Белоруссию пустых грузовых автомобилей
«В своем глазу бревна не видят»: двойные стандарты США по конфликтам на Украине и в Газе
Опасное сочетание: чем точно нельзя закусывать спиртное на Новый год
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса