В Австрии изучают указ Путина по Южно-Русскому месторождению

OMV изучает указ Путина по Южно-Русскому месторождению для защиты своих прав
Фото: www.globallookpress.com / via www.imago-images.de
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Президент РФ распорядился лишить нефтегазовую компанию доли в российских активах.
Австрийская нефтегазовая компания OMV изучает указ президента РФ Владимира Путина по Южно-Русскому месторождению для принятия шагов по защите своих прав. Об этом проинформировали в организации.
Путин распорядился лишить компании Wintershall и OMV доли в российских активах. Подписанным им указом он поручил создать общество с ограниченной ответственностью, которое займется разработкой Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения и Ачимовских отложений Уренгойского месторождения.
РИА Новости со ссылкой на Wintershall сообщает, что в компании также анализируют ситуацию.
Wintershall и OMV были акционерами ОАО «Севернефтегазпром», которое занималось добычей на Южно-Русском месторождении. Копании имели 35% и 25% активов.
Wintershall также имел 50% акций АО «Ачимгаз», которое занималось добычей на Ачимовских отложениях.
Ранее 5-tv.ru писал, что США ввели санкции против четырех компаний и нефтетанкера России.
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