В Австрии изучают указ Путина по Южно-Русскому месторождению

Президент РФ распорядился лишить нефтегазовую компанию доли в российских активах.

Австрийская нефтегазовая компания OMV изучает указ президента РФ Владимира Путина по Южно-Русскому месторождению для принятия шагов по защите своих прав. Об этом проинформировали в организации.

Путин распорядился лишить компании Wintershall и OMV доли в российских активах. Подписанным им указом он поручил создать общество с ограниченной ответственностью, которое займется разработкой Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения и Ачимовских отложений Уренгойского месторождения.

РИА Новости со ссылкой на Wintershall сообщает, что в компании также анализируют ситуацию.

Wintershall и OMV были акционерами ОАО «Севернефтегазпром», которое занималось добычей на Южно-Русском месторождении. Копании имели 35% и 25% активов.

Wintershall также имел 50% акций АО «Ачимгаз», которое занималось добычей на Ачимовских отложениях.

Ранее 5-tv.ru писал, что США ввели санкции против четырех компаний и нефтетанкера России.