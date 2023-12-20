Напророчили судьбу Гитлера: в США советуют Зеленскому брать пример с фашистской Германии

На Западе уже открыто сравнивают вождя Третьего Рейха и главу киевского режима.

Экс-командующий войсками США в Европе отставной генерал Бен Ходжес предложил Владимиру Зеленскому учиться у Адольфа Гитлера, чтобы нарастить мобилизационный состав ВСУ, а также увеличить производство боеприпасов и вооружений. Мало того, что западные чиновники уже открыто сравнивают Украину и фашистскую Германию, так и еще и сам совет кажется, скорее, издевательством. Почему? Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал политолог Армен Гаспарян.

Дураков больше нет

По мнению эксперта, в своем призыве американский офицер имел в виду события 1945 года, когда фашистская Германия в борьбе с СССР исчерпала свой мобилизационный резерв и не могла больше использовать иностранных добровольцев. Тогда Гитлер отдал приказ формировать фольксштурмы, куда загоняли женщин, стариков и детей.

«Но этот фольксштурм ничего не дал, по большому счету. А контингент был абсолютно не готов к серьезной профессиональной войне. Потери большие, выхлоп минимальный», — напоминает политолог.

Если же Ходжес имел в виду «крестовый поход» против большевизма, как в 1941-м, то, по мнению Гаспаряна, желающих противостоять России, да еще на стороне Украины, сейчас попросту нет.

«Более того, западные газеты все пишут о том, что те даже, кто поехал, мечтают побыстрее распрощаться с этим. Потому что они никогда не думали, что русские настолько сильны», — говорит специалист.

Судьба Гитлера

Армен Гаспарян допускает, что Ходжес просто сказал это «для красного словца», ведь любой из вариантов мобилизационных мероприятий по отношению к Украине от Третьего рейха работать не будет. Хотя бы потому, что в первой половине ХХ века Германия представляла собой промышленно развитую и сильно идеологизированную страну. В то время как Зеленский превратил Украину в государство с проблемами почти во всех отраслях.

«С нарушенной, не работающей промышленностью нормально, с народом, который даже его пресс-конференцию не смотрит. Германия не случайно считалась с сильнейшей страной в Европе. А Украина, что является сильнейшей страной… Где? На какой территории? На территории самой Украины, если только, и то под вопросом под большим», — считает эксперт.

При этом Гаспарян не видит какой-то смысловой подоплеки в словах американского генерала.

«Знаете, есть прекрасная русская поговорка: Мели Емеля — твоя неделя. Вот это подходит к заявлениям этих отставных военных. Ну сравнил с Гитлером, но какой результат был у Гитлера в результате? Его наши азиатские орды довели до самоубийства. Вот эту судьбу Зеленскому напророчил?» — отмечает политолог.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Зеленский оценивает поддержку от Германии.