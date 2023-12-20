«Будем судить по делам»: как Зеленский оценивает поддержку от Германии

С начала конфликта Берлин выделил порядка 60 миллиардов евро в качестве поддержки Киеву. Неужели и этого стало мало для президента Незалежной?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оценит поддержку от Германии только по реальным делам. В ходе пресс-конференции, которая транслировалась онлайн, он высказался по поводу помощи от ФРГ и оценил слова канцлера Олафа Шольца о том, что он готов поддерживать Украину «до конца».

«Хочу поблагодарить немецкое общество и его самого (Шольца. — Прим. ред.) за то, что они сделали. Но мы будем судить об этом по делам, а не по словам», — отметил Зеленский.

За все время конфликта Германия передала Украине 44 миллиарда евро из налоговых средств на оружие и выплаты в бюджет страны. К ним еще нужно прибавить 14 миллиардов евро, выделенных из федеральных средств на поддержку беженцев из Украины.

Виновата Германия? Украина рискует не получить обещанные ЕС миллиарды

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что замороженные отношения с РФ невыгодны в первую очередь Германии.