Композитор был официально женат три раза. Собирается ли связывать себя узами брака еще раз?

Народный артист России Юрий Антонов больше не собирается связывать себя узами брака. Об этом 78-летний композитор заявил в беседе с изданием dni.ru.

Юрий Антонов был женат три раза. Первая супруга музыканта уехала в США, вторая была уроженкой бывшей Югославии, где и осталась после развода, а третья живет в Париже.

Сейчас Антонов признается: жениться он больше не собирается.

«Не бередите раны! <…> Хватит, больше не собираюсь!» — прокомментировал артист возможный брак.

При этом Юрий Антонов признается, что в жизни ему повстречалось немало красавиц, но все это осталось в прошлом. Сегодня музыкант посвящает себя заботе о своем здоровье.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 78-летний Антонов похвастался интимной жизнью. Признается, что занимается сексом каждый день.