В нового президента Аргентины швырнули бутылку после объятий с Зеленским

|
Рита Миронова
Рита Миронова 45 0

Daily Mail: в нового президента Аргентины кинули бутылку на инаугурации

В нового президента Аргентины швырнули бутылку после объятий с Зеленским

Фото: Reuters / AGUSTIN MARCARIAN

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Инцидент произошел прямо в день инаугурации.

В нового президента Аргентины Хавьера Милея кинули стеклянную бутылку после инаугурации. Как пишет Daily Mail, этот момент на параде по Буэнос-Айрес попал на видео: бутылка едва не прилетела прямо в голову Милея.

По версии полиции, злоумышленником оказался 51-летний мужчина по имени Гастон. Однако на причастность аргентинца указывали только подозрения правоохранительных органов, так как никаких прямых доказательств на подозреваемого у полиции не было. Поэтому и арестовывать его никто не стал.

«Не было выдвинуто обвинений, не было найдено убедительных доказательств, только подозрение», — говорится в статье.

Новоизбранный лидер Аргентины Хавьер Милей принес присягу в качестве президента страны. Впервые в истории Аргентины президентом стал экономист-либертарианец.

Он обещал провести радикальные реформы. Новый лидер хочет упразднить Центробанк для борьбы с инфляцией и обещал приватизировать государственные компании. Также он допускает возможность о переходе на доллар США, а на инаугурации демонстративно обнимался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что новый лидер Аргентины начал принимать решения по Украине.

-7° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
90.98
-0.66 98.08
-0.76
Под влиянием сурового Сатурна: большой гороскоп для Рыб на 2024 год

Последние новости

9:00
Пожар на норвежском танкере: кто нанес удар по Strinda в Красном море?
8:46
Хоккеист Евгений Кетов сыграл прощальный матч за клуб СКА
8:24
В нового президента Аргентины швырнули бутылку после объятий с Зеленским
8:05
Иван Янковский получил награду за главную роль в сериале
7:43
Слишком самостоятельные? Самозанятых начнут штрафовать за обман
7:27
«Живет музыкой»: сын не пускает Анжелику Агурбаш в свое творчество

Сейчас читают

Лондон дополнит украинский флот: пропустит ли Турция британский подарок Зеленскому?
Кто-то должен родиться: Анжелика Агурбаш о том, что ждет русский рок в будущем
Готовится переворот? Зачем депутаты Верховной Рады сдают мандаты
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам