В нового президента Аргентины швырнули бутылку после объятий с Зеленским

Инцидент произошел прямо в день инаугурации.

В нового президента Аргентины Хавьера Милея кинули стеклянную бутылку после инаугурации. Как пишет Daily Mail, этот момент на параде по Буэнос-Айрес попал на видео: бутылка едва не прилетела прямо в голову Милея.

По версии полиции, злоумышленником оказался 51-летний мужчина по имени Гастон. Однако на причастность аргентинца указывали только подозрения правоохранительных органов, так как никаких прямых доказательств на подозреваемого у полиции не было. Поэтому и арестовывать его никто не стал.

«Не было выдвинуто обвинений, не было найдено убедительных доказательств, только подозрение», — говорится в статье.

Новоизбранный лидер Аргентины Хавьер Милей принес присягу в качестве президента страны. Впервые в истории Аргентины президентом стал экономист-либертарианец.

Он обещал провести радикальные реформы. Новый лидер хочет упразднить Центробанк для борьбы с инфляцией и обещал приватизировать государственные компании. Также он допускает возможность о переходе на доллар США, а на инаугурации демонстративно обнимался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что новый лидер Аргентины начал принимать решения по Украине.