Мистик и шоумен с бензопилой наперевес: что известно о новом президенте Аргентины

Хавьер Милей породил немало мемов на пути к высшему посту. Несмотря на эксцентричность политика, он набрал почти 56% голосов избирателей.

Новым президентом Аргентины избран Хавьер Милей, политик крайне правых взглядов, выступающий за смену экономического курса страны и обвиняющий прежних лидеров в растратах. Он баллотировался от оппозиционной либертарианской коалиции «Свобода наступает». Как сообщается в материале La Nacion, кандидат победил по итогам обработки 98% бюллетеней. Точные итоги еще подсчитываются, в Национальном избирательном совете (CNE) страны отмечали, что по состоянию на 21:35 (03:35 по московскому времени), Милей набрал почти 56% голосов, его соперника Серхио Массу поддержали 44%.

Взгляды на экономику

Милей ратует за долларизацию экономики Аргентины и закрытие Центрального банка, поддерживает австрийскую экономическую школу и называет себя «краткосрочным минархистом», но «философски анархо-капиталистом». В этом году политик издал книгу «Путь либертарианца», она переведена, в том числе, на русских язык. Родину он считает «налоговым адом» и предлагает резко сократить расходы из бюджета ради достижения баланса. А еще не верит в глобальное потепление. Милею 52 года, по собственным рассказам, он с детства с ужасом наблюдал за кризисами в Аргентине, поэтому уже в 12 лет решил стать экономистом, на него и выучился.

«Аргентина находится в критической ситуации. Стране нужны радикальные перемены. Нет места градуализму, нет места нерешительности, нет места полумерам… С сегодняшнего дня приходит конец приводящей к бедности модели с всепроникающим государством, которая выгодна некоторым, но от которой страдает большинство аргентинцев», — сказал он в первой речи после избрания.

Мистик, шоумен, порицатель абортов

Президент не женат, у него нет детей, правой рукой он сделал сестру Карину. Политик годами не общался с родителями из-за их жестокости по отношению к наследникам, но на последние выступления Милея мама и папа приходили. Другие члены семьи главы государства его «дети» — собаки, их он назвал именами известных экономистов. Автор книги о Милее Хуан Луис Гонсалес заявлял, что все до одного псы — клоны умершего питомца Конана. Писатель также утверждает, что политик регулярно общается с Конаном через ветеринара-медиума.

Reuters / MATIAS BAGLIETTO

В Либертарианскую партию Милей пришел в 2019-м, в 2021-м стал депутатом. В медиа его знают как эксперта в области экономики. Выступления на телевидении сделали его рок-звездой из мира большой политики, они были яркими и запоминающимися. Умением сделать шоу и активностью в соцсетях президент заслужил симпатию молодежи. На одном из мероприятий Милей стоял на автомобиле и размахивал бензопилой, показывая таким образом, как уничтожит инфляцию и представителей неэффективного госаппарата.

Бурную реакцию вызывали и этические взгляды Хавьера Милея. В своих речах он нападал на папу Римского Франциска, называл его «представителем всего самого вредного на Земле». Многие аргентинцы возмущались, так как папа родом из Буэнос-Айреса, в стране его очень уважают. Также президент выступает за право человека распоряжаться своим телом в полной мере и не возражает против продажи органов. Он не призывает запретить аборт, хотя лично считает его детоубийством. Однажды, отвечая на вопрос журналиста об аборте изнасилованной десятилетней девочки, Милей заявил — это все равно убийство. Еще он ратует за свободное ношение оружия.

Мировая реакция

Опросы говорят, что многие аргентинцы до смерти напуганы результатами президентских выборов. Его считают авторитарным и нестабильным, экономические идеи связаны, в том числе, с сокращением финансирования социальной сферы. Кроме прочего Милей хочет сотрудничать с США и Израилем, разорвав отношения с Россией, Китаем и Бразилией и отказавшись вступать в БРИКС. При этом президент против регуляторных норм, он мечтает подарить своим гражданам свободу во всем.

Президент Колумбии Густаво Петро назвал победу Хавьера Милея печальной новостью для всего региона. Как отметил глава государства в посте в соцсети X, «неолиберализм больше не помогает обществу и не может ответить на текущие проблемы человечества». Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва не был столь категоричен. Он сердечно поздравил Милея и выразил готовность сотрудничать в будущем, добавив, что демократия — это голос народа, и к нему нужно относиться с уважением.

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