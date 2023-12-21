В США оправдали мужчину, отсидевшего 48 лет за убийство

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 30 0

Только почти спустя полвека суд установил, что преступление было совершено не им.

В США оправдали мужчину, отсидевшего 48 лет за убийство

Фото: www.globallookpress.com / Ton Molina

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Суд американского штата Оклахома оправдал 71-летнего мужчину по имени Симмонс, который отсидел в тюрьме 48 лет за убийство. Вот только почти спустя полвека выяснилось, что он его не совершал, сообщает телеканал NBC News.

Суд установил, что преступление было совершено не им. Симмонс провел в тюрьме 48 лет, один месяц и 18 дней. Отмечается, что это самый длительный в истории Америки срок для жертвы судебной ошибки. Теперь он может потребовать от властей штата компенсацию в размере 175 тысяч долларов.

Примечательно, что в 1975 году Симмонса и вовсе приговорили к смертной казни, но позднее все-таки меру заменили на пожизненное заключение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кого из российских знаменитостей обвиняли в убийстве.

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В США оправдали мужчину, отсидевшего 48 лет за убийство

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