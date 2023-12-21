В Саратовской области у 30 детей, снятых с поезда, резко поднялась температура
Около 30 из 125 снятых с поезда в Саратове детей пожаловались на температуру
Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС
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Группа школьников из ЛНР возвращалась домой из лагеря, но в пути почти всем стало плохо. Что известно о состоянии детей?
Около 30 детей из прибывшего в Саратовскую область поезда пожаловались на высокую температуру. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
«Около 30 ребят пожаловались на температуру. Сопровождающие взрослые находятся вместе с детьми», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
По его словам, подросткам оказывают всю необходимую помощь врачи саратовской инфекционной больницы и медики Роспотребнадзора. Для родителей школьников создана горячая линия.
Подростки из Луганской народной республики возвращались домой после отдыха в лагере. В пути одному из них стало плохо — поднялась температура. В Саратовской области 125 детей сняли с поезда, на вокзал вызвали бригаду скорой помощи и там же развернули мобильную лабораторию.
Врачи осмотрели детей и решили направить их в инфекционную больницу, где они пройдут комплексное обследование. Ситуацию контролирует Роспотребнадзор.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подросток из ЛНР умер в поезде при загадочных обстоятельствах.
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