Несколько человек погибли при стрельбе в школе в Праге

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 152 0

Что известно об инциденте?

Несколько человек погибли при стрельбе в школе в Праге

Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Räppold/Matthias Koch

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

В школе на площади Яна Палаха в Праге была открыта стрельба. По предварительной информации, несколько человек пострадали, и есть погибшие. Об этом сообщает полиция Чехии.

Местные силовики в своем официальном аккаунте в социальной сети X призвали граждан не выходить на площадь. Сотрудники ведомства продолжают работать на месте.

В соцсети также было опубликовано видео, на котором стоят полицейские машины. Силовики оцепили улицу, слышны сирены.

Чешский телеканал «Нова» передает, что обстрел велся с крыши факультета искусств Карлова университета. Полиция обещала проинформировать о деталях позже.

+1° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
90.41
0.32 99.05
0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:11
Опубликован рейтинг самых спокойных и самых опасных стран для туризма в 2024 году
18:11
Устроивший стрельбу в Праге покончил с собой
17:55
«Завтра не будет уже»: у блогера Лерчек появился новый крупный долг перед налоговой
17:50
Несколько человек погибли при стрельбе в школе в Праге
17:39
Песков сообщил, что традиционного приема в Кремле на Новый год не будет
17:38
«Самое ценное в жизни»: о каком подарке мечтает Анастасия Волочкова

Сейчас читают

Литва запретила выезд в Россию и Белоруссию пустых грузовых автомобилей
"Сборище фриков": в Сети жестко высмеяли разодетых российских звезд
А поедут ли по таким ценам? 7 вопросов об М12 Вячеславу Петушенко
От вечернего костюма до пижам: ждем вал новогодних фоток в соцсетях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса