Несколько человек погибли при стрельбе в школе в Праге

В школе на площади Яна Палаха в Праге была открыта стрельба. По предварительной информации, несколько человек пострадали, и есть погибшие. Об этом сообщает полиция Чехии.

Vyzýváme občany, aby se v blízkém okolí nezdržovali a nevycházeli z domu. Zásah policie stále pokračuje. pic.twitter.com/OHnSsq4G5f — Policie ČR (@PolicieCZ) December 21, 2023

Местные силовики в своем официальном аккаунте в социальной сети X призвали граждан не выходить на площадь. Сотрудники ведомства продолжают работать на месте.

В соцсети также было опубликовано видео, на котором стоят полицейские машины. Силовики оцепили улицу, слышны сирены.

Чешский телеканал «Нова» передает, что обстрел велся с крыши факультета искусств Карлова университета. Полиция обещала проинформировать о деталях позже.