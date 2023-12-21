Несколько человек погибли при стрельбе в школе в Праге
Что известно об инциденте?
Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Räppold/Matthias Koch
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В школе на площади Яна Палаха в Праге была открыта стрельба. По предварительной информации, несколько человек пострадали, и есть погибшие. Об этом сообщает полиция Чехии.
Vyzýváme občany, aby se v blízkém okolí nezdržovali a nevycházeli z domu. Zásah policie stále pokračuje. pic.twitter.com/OHnSsq4G5f— Policie ČR (@PolicieCZ) December 21, 2023
Местные силовики в своем официальном аккаунте в социальной сети X призвали граждан не выходить на площадь. Сотрудники ведомства продолжают работать на месте.
В соцсети также было опубликовано видео, на котором стоят полицейские машины. Силовики оцепили улицу, слышны сирены.
Чешский телеканал «Нова» передает, что обстрел велся с крыши факультета искусств Карлова университета. Полиция обещала проинформировать о деталях позже.
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