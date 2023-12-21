Силы ПВО сбили летевшую к Крымскому мосту ракету ATACMS

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Срочная новость 32 0

Попытка атаки киевского режима была успешно пресечена.

Силы ПВО сбили летевшую к Крымскому мосту ракету ATACMS

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили ракету ВСУ американского производства ATACMS над Азовским морем. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Сегодня над акваторией Азовского моря была сбита ракета ATACMS, летевшая в сторону Крымского моста. Военнослужащие ПВО сработали оперативно и точно. Очередная провокация киевского режима сорвана», — написал он в своем Telegram-канале.

Информацию об уничтожении украинской ракеты над Азовским морем подтвердили также в Минобороны РФ. Попытка атаки киевского режима была пресечена около 15:00 по московскому времени.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем может кончиться совместная операция США и ЕС в Красном море.

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