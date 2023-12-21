Российские силы ПВО сбили украинскую ракету над Азовским морем

В Минобороны привели подробности.
Фото: Министерство обороны РФ / ТАСС
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Российские военные при помощи средств противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинскую ракету над акваторией Азовского моря. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Ракета была зафиксирована в районе 15:00 по московскому времени и была сбита над морем.
«Киевским режимом была предпринята попытка ракетной атаки по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО украинская ракета была уничтожена над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что средства ПВО сбили украинский беспилотник, летевший в направлении Белгорода.
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