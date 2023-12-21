Российские силы ПВО сбили украинскую ракету над Азовским морем

Российские военные при помощи средств противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинскую ракету над акваторией Азовского моря. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Ракета была зафиксирована в районе 15:00 по московскому времени и была сбита над морем.

«Киевским режимом была предпринята попытка ракетной атаки по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО украинская ракета была уничтожена над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что средства ПВО сбили украинский беспилотник, летевший в направлении Белгорода.