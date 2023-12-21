Российские силы ПВО сбили украинскую ракету над Азовским морем

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 35 0

В Минобороны привели подробности.

Российские силы ПВО сбили украинскую ракету над Азовским морем

Фото: Министерство обороны РФ / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Российские военные при помощи средств противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинскую ракету над акваторией Азовского моря. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Ракета была зафиксирована в районе 15:00 по московскому времени и была сбита над морем.

«Киевским режимом была предпринята попытка ракетной атаки по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО украинская ракета была уничтожена над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что средства ПВО сбили украинский беспилотник, летевший в направлении Белгорода.

+1° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
90.41
0.32 99.05
0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:11
Опубликован рейтинг самых спокойных и самых опасных стран для туризма в 2024 году
18:11
Устроивший стрельбу в Праге покончил с собой
17:55
«Завтра не будет уже»: у блогера Лерчек появился новый крупный долг перед налоговой
17:50
Несколько человек погибли при стрельбе в школе в Праге
17:39
Песков сообщил, что традиционного приема в Кремле на Новый год не будет
17:38
«Самое ценное в жизни»: о каком подарке мечтает Анастасия Волочкова

Сейчас читают

Литва запретила выезд в Россию и Белоруссию пустых грузовых автомобилей
"Сборище фриков": в Сети жестко высмеяли разодетых российских звезд
А поедут ли по таким ценам? 7 вопросов об М12 Вячеславу Петушенко
От вечернего костюма до пижам: ждем вал новогодних фоток в соцсетях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса