«Веселого Рождества!» — США не оставили Украине никаких надежд на продолжение помощи

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США не оставили Украине никаких надежд на продолжение помощи

Фото, видео: Zuma / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Пентагон уже вовсю готовиться к праздникам и попросил его не беспокоить до 2024-го.

В Пентагоне не оставили никаких надежд Украине. Остатки военной помощи на один миллиард долларов выделят до Нового года и на этом — все. А чтобы избежать дальнейших расспросов о поддержке Киева, пресс-секретарь американского военного ведомства попросил его больше не тревожить.

«Желаю вам веселого Рождества! Хорошо провести праздники. Увидимся 4 января. И, пожалуйста, не беспокойте меня до этого времени», — сказал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не смогла пояснить, рассматривают ли Штаты вариант с отправкой Украине оружия из собственных запасов, не закупая новое. По ее словам, на данный момент речь идет о последнем пакете помощи Киеву, и больше ей добавить нечего. Как и коллега из Пентагона она пресекла неудобные вопросы и покинула зал, попрощавшись до следующего года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ждет Украину в 2024 году без помощи Запада.

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Спецоперация
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