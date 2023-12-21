«Экономика нежизнеспособна»: что ждет Украину в 2024 году без помощи Запада

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 8 0

Экономист Чирков: у Запада больше нет возможности помогать Украине

Фото, видео: Christophe Gateau / ТАСС; Личный архив Максима Чиркова; 5-tv.ru

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Тема:
Украинский кризис

Американские и российские эксперты сошлись в едином мнении, которое для Киева может стать настоящим ударом.

Агентство Bloomberg считает, что следующий год для Украины будет тяжелым из-за трусости ВСУ и жадности Запада, который постоянно задерживает очередную финансовую помощь Киеву. Однако, по мнению российского экономиста Максима Чиркова, американские аналитики лукавят в истинных причинах экономического развала Украины. Об этом эксперт заявил в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

Правильные выводы и большая ложь

В целом, конечные выводы относительно положения Украины Максим Чирков называет правильными: очевидно, что для киевского режима настают достаточно тяжелые времена.

«Мы видим проблемы с получением и согласованием помощи от разных стран на будущий год, в первую очередь, конечно, от Соединенных штатов. Но, по факту украинская экономика сейчас без внешней поддержки — она нежизнеспособна», — убежден Чирков.

Однако, что касается причин, из-за которых Украина фактически катится в финансовую пропасть, здесь экономист не согласен с выводами американских аналитиков.

«Реальные причины заключаются в том, что у Запада просто нет возможности помогать Украине в настоящий момент. Поэтому они могут списывать это на что угодно. Вот в ноябре произошло знаменательное событие: суммы, необходимые на обслуживание только госдолга США — они превысили весь оборонный бюджет Соединенных Штатов. То есть, из-за роста процентных ставок, из-за кризиса доверия к западной финансовой экономической инфраструктуре у Запада просто нет возможности», — объясняет эксперт.

Украина получила от Евросоюза последний в 2023 году транш помощи

Финансовая пропасть Украины

Максим Чирков напоминает, что сегодня Украина — одна из самых закредитованных стран мира. Это при том, что Запад во всеуслышание заявлял о беспрецедентной помощи Киеву.

«Это все записывается в долги Украине, которые нужно обслуживать. И эти долги давно уже превысили 100 миллиардов, реальные суммы сейчас уже намного более высокие. Более того, я думаю, что некоторые транши западной помощи — они скорее всего уйдут в обслуживание украинских долгов», — считает экономист.

По мнению эксперта, то, что сейчас происходит на Украине — это вполне закономерные последствия безрассудной политики Запада. Речь идет и о провоцировании конфликтов в других странах, которые фактически Запад «не вытягивает», и экономическом кризисе, куда США уже с ними сами себя загоняют. А санкции, которые вводятся против России, Китая, Ирана и других стран, очевидно, действуют максимально разрушительно именно за западные экономики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Чехия признала выгоду от конфликта на Украине.

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