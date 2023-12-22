VK Records представил новогодний альбом «VK Под Шубой 2»

Праздничный альбом объединил 20 популярных артистов в десять неожиданных дуэтов. Среди них – Баста и Лев Лещенко, Стас Михайлов и Ислам Итляшев, GONE.Fludd и Пелагея, Филипп Киркоров и многие другие.

Музыкальный альбом «VK Под Шубой 2» уже доступен в VK Музыке и на других стриминговых площадках. В нем представлены внезапные дуэты звезд, которые исполнили популярные хиты на новый лад:

Karna.val и Дискотека Авария — «Песня Деда Мороза и Снегурочки»

Баста и Лев Лещенко — «Нам не жить друг без друга»

Ислам Итляшев и Стас Михайлов — «Снег»

SQWOZ BAB и Дима Билан — «Хали-Гали, паратрупер»

Коста Лакоста и Валерия — «Вечно молодой»

SODA LUV и Владимир Пресняков — «Старый отель»

Анет Сай и Иванушки International — «Три белых коня»

Конечно же такой аотбом не мог обойтись без короля отечественной поп-сцены Филиппа Киркорова, а так же MIA BOYKA, Басты и, безусловно, мэтра - Льва Лещенко.

Также специально для шоу был создан уникальный саундрек от хип-хоп артиста GONE.Fludd и певицы Пелагеи – «Ледяное сердце».

Подбором артистов и продюсированием альбома занималась команда музыкального лейбла VK Records.

«К новому году мы решили подарить вторую жизнь легендарным трекам, представив их в обновленном звучании. Наша цель – создать отечественные саундтреки для новогодних праздников, которые захочется слушать на репите все каникулы. И которые смогут поселиться в плейлистах людей на многие годы. При этом наш сборник рассчитан как на пользователей социальных сетей, так и на людей, которые привыкли слушать и смотреть музыку с экранов ТВ», – прокомментировал Виктор Абрамов, СЕО VK Records.

В рамках шоу зрителей ждет захватывающий сюжет про конфликт двух поколений. Среди актеров в неожиданных ролях можно увидеть INSTASAMKA, Сергея Бурунова, Влада А4, Михаила Полицеймако, Анфису Чехову, Гарика Харламова и других.

Слушать альбом на всех площадках: https://band.link/vkpodshuboi2

Фотоматериалы доступны по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/2poA/2N92ytrgC

VK Records – музыкальный лейбл, который занимается продюсированием артистов, издательством и дистрибуцией музыки и развитием талантов в музыкальной индустрии. По издательству и дистрибуции с лейблом сотрудничают более 200 артистов, среди которых RAAVA Music (ELMAN, Andro, MONA), Atomic Heart, Валя Карнавал, Тимати, 10AGE, АК-47, SQWOZ BAB, Валерия и другие. Сейчас музыкальный каталог лейбла насчитывает более двух тысяч треков.

Новогоднее шоу «VK под шубой» впервые прошло в 2022 году. Его участниками стали Мари Краймбрери, Люся Чеботина, 10AGE, Иосиф Пригожин, Лариса Долина и Илья Соболев и другие артисты.